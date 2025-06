Capitã e líder no Brasileirão Feminino, Isa Haas se firma na seleção

No Cruzeiro, para onde se transferiu em 2025, Isa Haas comanda a defesa menos vazada do Brasileirão, com nove gols sofridos em 12 rodadas.

Invictas, as Cabulosas lideram a competição com 32 pontos, sete a mais que o Corinthians, segundo colocado. Apesar de restarem três jogos para o fim da primeira fase, as mineiras estão garantidas nas quartas de final desde a 10ª rodada. A única derrota da temporada foi ainda na Supercopa do Brasil, em março, para o Timão por 1 a 0, pela semifinal.

"A gente sabia do nosso potencial e do que poderíamos almejar. Óbvio que sempre fazemos um planejamento e ele veio melhor que a encomenda [risos]. Dia a dia, treino a treino, cada reunião, cada análise que a gente faz, mantendo os pés no chão. Sabemos que estamos na liderança, mas trabalhamos sempre com o próximo passo para que coisas deem certo. Essa mentalidade nos ajuda a conseguir cada vez mais espaço", analisou a zagueira.

Isa Haas deve ser novamente titular da seleção feminina no reencontro contra as japonesas, nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Pelo Cruzeiro, a zagueira volta a campo no próximo sábado (7), às 15h, diante do 3B da Amazônia, na Arena Gregorão, em Contagem (MG).