Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2025

Campanha Junho Vermelho incentiva doação de sangue 0:00 / 0:00

Logo na primeira semana também temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A data foi instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para lembrar a importância de se preservar os recursos naturais do planeta. A cada ano é escolhido um tema para reflexão e mobilização. Em 2021, a ONU destacou as ações de restauração dos ecossistemas, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional. No ano passado, foi a vez de falar do combate à desertificação, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. A efeméride também ganhou espaço na TV Brasil, nesta edição de 2021 do Repórter Brasil, que abordou a importância da preservação.

Dia do Meio Ambiente: preservação é fundamental para bem-estar 0:00 / 0:00

Junho é o mês do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12. A data celebra o amor, a afetividade e o companheirismo. Os presentes e programas românticos também movimentam os setores do comércio e de serviços e fazem bem para a economia. Só no ano passado, o Dia dos Namorados movimentou cerca de R$ 2,6 bilhões, como destaca esta reportagem da Radioagência Nacional. Mas, falando de romantismo, as novas tecnologias, com os aplicativos de namoro e as redes sociais, têm ajudado cada vez mais pessoas a achar seu par, como destaca esta reportagem de 2022 da Agência Brasil. A Rádio Nacional abordou o tema, explicando o que acontece no nosso cérebro quando estamos apaixonados, nesta edição do Tarde Nacional, de 2022. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre os desafios de quem começou um namoro nos tempos da pandemia de covid 19, em reportagem de 2021.