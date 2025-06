Hoje é Dia: Semana do Meio Ambiente e obesidade infantil são destaques

A primeira semana deste mês é a Semana Mundial do Meio Ambiente, que tem seu ápice no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A cada ano a Organização das Nações Unidas (ONU), criadora da efeméride, lança um tema para lembrar a importância de se preservar os recursos naturais do planeta. Em 2025 o tema escolhido é " O Fim da Poluição Plástica Global". Não é a primeira vez que o assunto é levantado pela ONU. Em 2018, a poluição provocada pelos resíduos plásticos também foi destacada, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, publicada naquele ano. No ano passado, a bola da vez foi o combate à desertificação. A TV Brasil sempre concede grande destaque à efeméride, como nesta edição de 2023 do jornal Repórter Brasil Tarde.

Dia Mundial do Meio Ambiente: Brasil faz anúncios para proteção de biomas 0:00 / 0:00

Nesta semana temos duas datas que ressaltam a importância do trabalho jornalístico. Dia 1º é o Dia Nacional da Imprensa. E em 7 de junho é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A temática ganhou bastante atenção dos veículos da EBC. Felizmente, as condições de trabalho para os jornalistas têm melhorado por aqui. O Brasil subiu 47 posições no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), quando comparadas as situações de 2022 e 2025, como mostra essa reportagem da Agência Brasil, e esta outra da Radioagência Nacional, publicadas este ano. Apesar do avanço, a violência praticada contra jornalistas no exercício de seu trabalho ainda preocupa. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) registrou 144 casos de agressões em 2024. A situação brasileira levou o governo a criar o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, para monitorar e combater esses casos, como mostra essa reportagem do jornal Brasil em Dia, da TV Brasil, de 2023.