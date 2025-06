Los Angeles FC será adversário do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes

Dirigido por André Jardine, que levou o Brasil à medalha de ouro do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio, no Japão, o América saiu na frente com Brian Rodríguez, cobrando pênalti, aos 18 minutos do segundo tempo. O também meia Igor Jesus, ex-Flamengo, igualou aos 44, de cabeça. Na prorrogação, brilhou a estrela do atacante Denis Bouanga, que decretou a virada aos nove minutos do segundo tempo extra.

O Los Angeles FC será o terceiro e último adversário do Flamengo na fase de grupos da Copa do Mundo, em duelo marcado para o dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Orlando. A estreia dos norte-americanos será contra o Chelsea, da Inglaterra, no próximo dia 16, às 16h, em Atlanta. No dia 20, às 19h, o rival será o Espérance, da Tunísia, em Nashville.

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa no próximo dia 14. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros na competição.