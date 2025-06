Neymar é expulso e Santos perde do Botafogo na Vila pelo Brasileirão

Com um homem a mais, o Botafogo chegou ao gol aos 41 minutos do segundo tempo. O atacante Artur dominou pela ponta direita, lançou na área e a bola entrou direto, surpreendendo o goleiro Gabriel Brazão. Foi o primeiro gol do time carioca como visitante no Brasileirão.

O Glorioso foi a 15 pontos, ocupando momentaneamente a oitava colocação. O Santos, com oito pontos, está em 18º, na zona de rebaixamento, com somente duas vitórias em 11 partidas.

Em outro jogo deste domingo, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Tricolor chegou à segunda vitória consecutiva - o que ainda não tinha acontecido nesta edição - e atingiu 15 pontos, ficando provisoriamente na décima posição. O Alviverde permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª e penúltima colocação, com oito pontos. A equipe não vence há oito rodadas.

O Grêmio saiu na frente aos 12 minutos, em penalidade marcada com auxílio do árbitro de vídeo. O goleiro Marcão atingiu o rosto do zagueiro Walter Kannemann com o braço, na pequena área. O atacante Martin Braithwaite cobrou e mandou para as redes.

O Juventude teve um pênalti a favor marcado aos 32 minutos, cometido pelo meia Cristian Oliveira no volante Mandaca, mas o lance foi anulado por impedimento na origem. Cinco minutos depois, o próprio Cristian Oliveira, no rebote de uma finalização do meia Franco Cristaldo, ampliou para os visitantes.

Mais cedo neste domingo, o Mirassol chegou à terceira vitória nos últimos quatro jogos ao bater o Sport por 1 a 0 no Estádio José Maria de Campos Maia. O lateral Reinaldo, de pênalti, decretou o triunfo do Leão do interior paulista, que foi a 17 pontos, em sétimo lugar. O Rubro-Negro pernambucano segue com três pontos, na lanterna.