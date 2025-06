Câmara aprova projeto que facilita parceria para enfrentar calamidades

"As medidas excepcionais previstas buscam garantir segurança jurídica aos gestores públicos e às OSC, viabilizando a celebração de parcerias emergenciais, o ajuste do objeto de parcerias preexistentes e simplificação das regras para prestação de contas para atuação focada no enfrentamento de estado de calamidade pública", diz mensagem encaminhada pelo Poder Executivo.