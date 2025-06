Encontro em São Paulo discute cidades inteligentes e sustentáveis

"Ao todo, serão realizadas 24 reuniões estratégicas, 16 painéis temáticos, quatro plenárias, além de rodadas de negócios. Discussões sobre como as empresas públicas de TI devem se preparar para a inteligência artificial e a governança de dados, e como atrair novos investimentos para os municípios impactando positivamente o desenvolvimento econômico local serão apresentados nas reuniões estratégicas", informou a organização.

Um dos principais painéis da programação que trata da inclusão por meio do esporte terá a participação de Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro e o maior nadador paralímpico do mundo.

Dias vai apresentar o painel O Maior Programa de Inclusão Urbana do Mundo Através do Esporte.

Fome

Outro tema será a fome e o papel do Brasil e da África como protagonistas em uma solução estratégica de impacto global.

Para discutir como essa aliança pode se tornar uma das principais ferramentas no combate à fome global haverá o painel O Brasil e a África como uma Poderosa Solução no Combate à Fome Global, com representantes de governos, instituições internacionais e do setor privado.