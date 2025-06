No DR com Demori, Pedro Abramovay fala sobre reconstrução democrática

Sobre a atuação digital da esquerda, o ex-secretário reconhece o avanço da extrema-direita, mas recusa a ideia de derrota: "O bolsonarismo foi derrotado em 2022. [...] E foi derrotado inclusive com a participação nas redes, com a mobilização. [...] Então, não é verdade que a direita tem um monopólio do controle sobre o debate público".

DR com Demori recebe o advogado Pedro Abramovay. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Regulação

Ao falar de regulação das plataformas, Abramovay recorda sua participação na elaboração do Marco Civil da Internet, mas admite que o modelo precisa ser revisto. "Foi montado para um tipo de risco. O risco é outro agora".

Ele defende uma nova regulação, com responsabilidade das empresas.