Olimpíada de matemática das escolas públicas aplica prova nesta terça

Mais de 18,6 milhões de estudantes de todas as regiões do Brasil participam, nesta terça-feira (3), da primeira fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a competição celebra mais de duas décadas de história batendo recorde: 57.222 escolas de 5.566 municípios vão participar, o que representa 99,93% de cobertura nacional - o maior número já registrado desde sua criação, em 2005.

"A OBMEP alcança os 20 anos de existência plenamente consolidada como um dos principais eventos do nosso calendário escolar, presente na quase totalidade dos municípios brasileiros," disse o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana.

Nesta primeira fase, as provas serão aplicadas e corrigidas pelas próprias escolas, conforme regulamento. O estudante terá 2h30 minutos para resolver 20 questões objetivas do exame, preparado em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). O regulamento da olimpíada está disponível no site