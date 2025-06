Sesc São Paulo tem programação especial na Semana do Meio Ambiente

Entre as principais unidades que participam do evento, o Sesc Avenida Paulista receberá uma feira de produção artesanal nesta quinta-feira (5) - Dia Mundial do Meio Ambiente - com rodas de conversa sobre sustentabilidade.

Serviço:

Territórios do Comum 2025 - Resiliência e Regeneração para Cidades e Comunidades Sustentáveis

De 04 a 15 de junho de 2025

Em 31 unidades participantes em todo o estado de São Paulo

Programação completa em: sescsp.org.br/territoriosdocomum