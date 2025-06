Bienal do Livro convidará doadores do Hemorio para evento literário

A Bienal do Livro Rio 2025 e o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) anunciaram a quarta edição do projeto "Ler tá no sangue". Entre os dias 5 e 8 de junho, os primeiros 1 mil voluntários que se cadastrarem no Hemorio receberão um convite exclusivo para a "Pré-estreia: Bienal Para Você', uma iniciativa desenvolvida em parceria com o TikTok que vai reunir booktokers [criadores de conteúdos sobre livros nas redes sociais] e personalidades para uma programação especial somente para convidados, na noite de 12 de junho. A feira acontece entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro, zona oeste do Rio.

As doações podem ser feitas no Hemorio, que fica na Rua Frei Caneca, 8 - Centro, das 7h às 18h, inclusive nos fins de semana e feriados. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

O diretor do Hemorio, Luiz Amorim, detalha que cada bolsa de sangue arrecadada significam até quatro vidas salvas.