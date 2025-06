Exposição na Alesp lembra os 100 anos da Coluna Prestes

A coluna, adversária do governo federal do então presidente Artur Bernardes, defendia o fim do coronelismo na política, as fraudes eleitorais comuns no período e o autoritarismo do governo central.

"Quando falamos da marcha da coluna, não se trata apenas da insatisfação de algumas pessoas, trata-se da insatisfação de uma Nação", explica o jornalista Yuri Abyaza Costa, neto de Miguel Costa, que comandou o grupo ao lado de Luiz Carlos Prestes.

Depois da Alesp, a exposição segue por um circuito de escolas públicas.