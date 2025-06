Veículos da EBC exibem filmes sobre preservação e sustentabilidade

Canal Educação e Canal Gov

Até sexta-feira (6), o Canal Educação e o Canal Gov estreiam quatro filmes temáticos, respectivamente, às 22h, no Canal Educação, e às 23h, no Canal Gov. As emissoras apresentam as obras em horário alternativo ao longo do mês.

A programação foi aberta na quarta-feira (4), com a obra Afro - Das origens aos destinos, de 2024, documentário sobre a influência africana na musicalidade brasileira, na gastronomia e na religiosidade, principalmente na Bahia, e prossegue nesta quinta (5), com Povos - Territórios, identidade e tradição, de 2021, média-metragem sobre o papel da cartografia social para defesa de territórios tradicionais no Rio de Janeiro e em São Paulo, e na sexta (6), com sessão dupla nos dois canais. A primeira produção é As Fiandeiras do Algodão, de 2024, sobre o trabalho de mulheres com fios de algodão nas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e a segunda, Filhas de Lavadeiras, de 2019, curta que destaca a trajetória de várias mulheres negras brasileiras.

O Canal Educação reexibe o documentário Afro - Das origens aos destinos na quarta (11), às 22h e à 1h; no sábado (14), às 21h e no domingo (15), às 15h e à 0h30. A janela alternativa da obra no Canal Gov está programada para quarta (11), às 18h30, às 21h30 e à 1h; e para quinta (12), às 6h30, às 10h e às 13h30.

O média-metragem Povos - Territórios, identidade e tradição, de 2021, tem reprise no Canal Educação na quarta (18), às 22h e à 1h; no sábado (21), às 21h; no domingo (22), às 15h e à 0h30. O Canal Gov mostra o filme novamente na quarta (18), às 18h30, às 21h30 e à 1h; e na quinta (19), às 6h30, às 10h e às 13h30.