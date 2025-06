Virada ODS começa nesta sexta-feira em São Paulo

Começa nesta sexta-feira (6) na capital paulista a 4ª edição da Virada ODS., com o tema A cidade do cuidado, da sensibilidade e da acessibilidade!. Com o objetivo de engajar a população nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o festival prossegue até o domingo (8) reunindo conhecimento, cultura e cidadania no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes.

O evento também é a preparação da cidade para a COP 30, que acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará.

Serão 20 tendas e 15 unidades móveis prestando serviços à população. Na programação, estão previstas 16 palestras do congresso internacional, além de 25 shows e apresentações artísticas, além de área de gastronomia, feira de artesanato, atividades infantis, intervenções artísticas e um congresso internacional.