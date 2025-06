Museu do Pontal lança programação voltada à conscientização ambiental

"Acreditamos no poder transformador da arte e da cultura como ferramentas de conscientização ambiental. A parceria com o Museu do Pontal começou justamente por esse tema, com o apoio à construção dos jardins do museu, e desde então vem se fortalecendo com iniciativas como o Junho Verde. Essa é uma parceria que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com a valorização do patrimônio cultural brasileiro e sua conexão com a natureza."