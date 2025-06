Representantes do Comitê Editorial da EBC são designados

"A participação social é considerada pressuposto da comunicação pública, seja na literatura acadêmica, seja no dia a dia das empresas por ela responsáveis, e vem contemplar a diferenciação e a complementaridade do sistema de comunicação pública em relação aos sistemas privado e estatal, conforme prevê a Constituição Federal", aponta o relatório final do GT.

Além do Comep, o SINPAS é formado pela Ouvidoria da EBC, a Assessoria Especial de Participação Social, e o Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cipadi), este tendo como uma de suas funções o acompanhamento das diretrizes da programação veiculada pelas emissoras operadas pela EBC no que tange à participação social, diversidade social, cultural, regional e étnica.

Os membros do Cipadi foram designados, no ano passado, pela Portaria-Presidente nº 634/2024. Os integrantes desse colegiado foram escolhidos diretamente, sem a formação de listas tríplices, em eleição que também ocorreu pela plataforma Brasil Participativo.

A primeira reunião ordinária do Cipadi está marcada para o dia 11 de junho, às 15 horas.

Todo o histórico do processo de criação do SINPAS está disponível para consulta nesta página. É possível acessar documentos oficiais, verificar as etapas, resultados de votações e demais informações relacionadas à formação do sistema.