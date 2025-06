TV Brasil e Rádio Nacional transmitem show de Elba Ramalho, de Caruaru

O Arraiá Brasil conta com a apresentação de Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório que, junto com um time de repórteres das emissoras da RNCP, conduzem o público em uma imersão pela festa.

Com 24 noites e um total de 110 horas no ar, o Arraiá Brasil é um convite para celebrar o São João com muita música, dança e tradição popular.

Serviço - Transmissões de 6 a 9 de junho