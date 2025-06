Exposição na Pinacoteca mostra como arte pop resistiu na ditadura

A exposição de agora, na Pinacoteca de São Paulo, segundo o curador, busca recriar o retrato dessa geração de artistas jovens, muitos deles universitários, que reagiram à ditadura, mas que também refletiram as mudanças sociais e comportamentais que aconteciam no mundo.

A mostra

A exposição começa com uma série de bandeiras no chamado Happening das Bandeiras, evento realizado em 1968 e com a participação de artistas como Flávio Motta, Nelson Leirner, Hélio Oiticica, Carmela Gross e Ana Maria Maiolino. Eles mostraram tecidos serigrafados com mensagens na Praça General Osório, no Rio de Janeiro, a fim de ocupar o espaço público e promover o acesso democrático às artes visuais. Uma delas é a famosa bandeira de Oiticica: "Seja marginal, seja herói", obra marcante da cultura marginal e símbolo de resistência em tempos de ditadura no país.

Na sequência, há um altar dedicado ao cantor e compositor Roberto Carlos, grande estrela da Jovem Guarda. A instalação criada por Nelson Leirner abre uma sequência de trabalhos de diversos outros artistas que retratam figuras da música popular brasileira e que refletem sobre o surgimento da indústria cultural no país.

O maior destaque da mostra são as obras que discutem a ditadura militar no Brasil, entre elas fotografias produzidas por Evandro Teixeira, que morreu no final do ano passado. Uma das imagens, mostra um estudante caindo enquanto era perseguido por agentes da ditadura.

A ditadura também é representada por desenhos de presos políticos da coleção Alípio Freire e caricaturas de generais.