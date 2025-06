Trump: Musk enfrentará "consequências sérias" se financiar democratas

Musk excluiu algumas publicações nas redes sociais que criticavam Trump, incluindo uma que sinalizava apoio ao impeachment do presidente, parecendo buscar um alívio da briga pública.

Nessa sexta-feira, o presidente americano sugeriu uma revisão dos contratos do governo federal com empresas de Musk. Pessoas que conversaram com o empresário disseram que sua raiva começou a diminuir e acham que ele vai querer restabelecer seu relacionamento com Trump.

