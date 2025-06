TV Brasil exibe Cerrado X Ourinhos pela Liga de Basquete Feminino

A TV Brasil transmite, ao vivo, o jogo entre Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete pela Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), neste domingo (8), a partir das 10h45. A partida marca o retorno da emissora à cobertura do torneio principal, após a realização da Copa LBF na semana passada. O duelo será no ginásio da Associação dos Empregados da CEB (Asceb), em Brasília.

A LBF Caixa é a principal competição do basquete feminino no país e a TV Brasil é a emissora oficial e única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa integra um conjunto de ações pela valorização do esporte feminino na grade do canal público. Além da LBF Caixa, a emissora acompanha o Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1.

Notícias relacionadas:

Brasileiros de todas as regiões podem acompanhar os jogos, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade