Gripe: São Paulo inicia vacinação em estações e terminais na segunda

A população pode encontrar a unidade mais próxima para vacinação, na capital paulista, por meio da plataforma Busca Saúde

Até a última segunda-feira (3), 1.927.552 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no município de São Paulo. A cobertura vacinal está em 37,45%, levando em conta o público considerado estratégico pela campanha de vacinação: as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.