Hoje é Dia: namorados, meio ambiente e trabalho infantil são destaques

Direitos Humanos

Também em 12 de junho temos o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, efeméride instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A data ressalta que as atividades laborais exercidas por crianças e adolescentes prejudicam seu desenvolvimento ao não permitir que os menores tenham tempo para brincar ou estudar de forma adequada, e também expõem sua saúde e suas vidas a riscos, por conta de trabalhos insalubres e possibilidade de acidentes graves. No ano passado, a OIT alertou que 160 milhões de crianças no mundo todo trabalhavam, como mostra esta edição do Revista Brasil, da Rádio Nacional. No Brasil, quase 40% das crianças trabalham, como destacou esta reportagem da Radioagência Nacional, veiculada em 2024. A boa notícia é que o trabalho infantil diminuiu 14,6% no país, de 2022 para 2023, como mostrou esta reportagem da Agência Brasil, também do ano passado. A complexidade do problema e as dificuldades para o seu enfrentamento, que envolvem inclusive questões culturais, foi abordada no programa Diálogo Brasil, da TV Brasil, em 2017.

Diálogo Brasil debate o trabalho infantil 0:00 / 0:00

Meio ambiente

No dia 8 de junho é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos. A data foi estabelecida durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, a "Eco92", para enfatizar a importância de proteger os oceanos do planeta. Os veículos da EBC se dedicam frequentemente à pauta. Em 2023, o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, falou sobre a importância dos oceanos para regular a temperatura da Terra e produção do ar que respiramos. Já esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2024, trouxe o alerta de que as mudanças climáticas estão provocando o aquecimento, a acidificação e a queda de oxigênio dos oceanos. A TV Brasil se dedicou ao tema nesta edição de 2021 do Repórter Brasil Tarde, e a Radioagência Nacional nesta reportagem, veiculada em 2022.