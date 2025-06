Instituto cria técnicas inovadoras de prevenção e combate ao fogo

Bombas costais elétricas

Caroline Dantas é coordenadora de Manejo Integrado do Fogo do Instituto Cafuringa e também participou do evento. Ela é moradora do Lago Oeste, região conhecida como a última fronteira verde do DF, com chapadas, matas e campos, nascentes, rios e ribeirões, corredeiras e cachoeiras. Ela, que é brigadista voluntária, tem uma longa história de combate ao fogo.

"Em 2019, a gente se mobilizou para combater um incêndio e sofremos um acidente. O meu companheiro, que teve 40% do corpo queimado, ficou internado e foi uma situação gravíssima de saúde. A partir daí surgiu a ideia de montar a Brigada Guardiões da Cafuringa", conta.

O Instituto Cafuringa é uma organização da sociedade civil (OSC) que apoia a criação e manutenção de brigadas voluntárias focadas no manejo integrado do fogo (MIF). "Hoje nós somos cinco brigadas, todas elas compostas de voluntários, pessoas que às vezes estão no terceiro ou quarto turno, trabalhando em prol do meio ambiente, nesse trabalho infinito", relata.

Caroline explica que as bombas costais tradicionais, espécie de mochila com capacidade para cerca de 20 litros de água, são bombas mecânicas, acionadas manualmente, para o combate ao fogo.