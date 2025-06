Rhaizza marca três e Bahia derrota Ferroviária no Brasileiro feminino

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 8, 2025

Notícias relacionadas:

Este resultado deixou as Mulheres de Aço vivas na luta por uma vaga nas quartas de final da competição. O Bahia ocupa a 7ª posição com 20 pontos. Já a Ferroviária é a 5ª colocada com 24 pontos.

A partida disputada em Salvador teve uma protagonista, Rhaizza, que abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, ampliou 20 minutos depois e marcou o terceiro aos 14 da etapa final. Antes do intervalo, Darlene marcou o de honra das Guerreiras Grenás.