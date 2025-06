Vôlei: Brasil perde em último compromisso no Rio pela Liga das Nações

? Vôlei Brasil (@volei) June 8, 2025

Apesar do revés, o Brasil teve a maior pontuadora da partida. E o destaque brasileiro no confronto foi mais uma vez a ponteira Ana Cristina, com 16 pontos (13 de ataque, 1 de bloqueio e 2 de saque).

O Brasil volta a entrar em ação pela VNL feminina apenas no dia 18 de junho, quando mede forças com a Bélgica a partir das 10h (horário de Brasília) em Istambul (Turquia) em seu primeiro compromisso pela segunda semana de disputas da competição.