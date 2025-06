PMs envolvidos em ação durante festa no Rio são afastados

Por meio de suas redes sociais, o governador Cláudio Castro afirmou, nesse domingo (8), que conversou com o Ministério Público e que colocará à disposição dos promotores de Justiça todas as imagens gravadas pelas câmeras corporais dos policiais.

"Me solidarizo com os familiares e amigos do jovem Herus Guimarães Mendes e das outras vítimas que foram atingidas durante a festa. Sei que palavras não vão trazer ninguém de volta, nem diminuir a dor de se perder um ente querido, mas ficam aqui a minha tristeza e indignação", afirmou o governador numa rede social.