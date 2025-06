Prefeitos de municípios paulistas serão diplomados até 11 de julho

Mongaguá

Teresa venceu a eleição de Mongaguá, com 17.948 votos (66,33%) de Rodrigo Biagioni, do União Brasil. A prefeita é esposa de Paulo Wiazowski Filho, eleito como prefeito da cidade em 2024, mas que teve sua candidatura indeferida pela Câmara Municipal, após ter as contas rejeitadas quando foi prefeito em 2012.

Bocaina

Em Bocaina, Crepaldi foi eleito com 2.547 votos (42,73%), vencendo Jonas Freitas Filho, do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A nova eleição foi realizada porque o candidato vencedor no ano passado, Moacir Donizete Gimenez, foi condenado por improbidade administrativa.

Panorama

Em Panorama, Daniel Genova conquistou 5.796 votos (81,88%), derrotando Giulio Cesar Pires, do Partido Liberal (PL). Edson de Assis Maldonado venceu nas eleições municipais de 2024, mas foi condenado pelo crime de falso testemunho e pela lei da ficha limpa.