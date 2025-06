Telejornal Repórter Brasil exibe série especial sobre a COP30

Jornalismo diário

A grade da TV Brasil contempla diversos programas jornalísticos diários para deixar o público informado. O Repórter Brasil Tarde, edição vespertina do telejornal de rede da emissora pública, vai ao ar de segunda a sexta às 12h45. À noite, o Repórter Brasil faz a cobertura dos principais acontecimentos do dia no país e no mundo de segunda a sábado, às 19h.

No universo esportivo, o programa Stadium vai ao ar de segunda a sexta, em duas edições, às 12h30 e às 18h30, com pautas sobre esportes de todas as modalidades, dos radicais aos de aventura, passando pelos olímpicos e paralímpicos. E aos domingos, às 20h30, a tradicional mesa de debates No Mundo da Bola aborda, ao vivo, as notícias de destaque do futebol e outros esportes.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.