Alcoólicos Anônimos, que faz 90 anos, tem maior participação feminina

Lívia Guimarães explica que as reuniões são organizadas e feitas por membros do grupo. "Todas as ações são feitas por integrantes da irmandade. São eles que vão pensar, idealizar, trabalhar para acontecer e fazer".

Bebida na infância

Há muitas histórias para contar como a de R.S, 61 anos, morador do Piauí, que está há mais de 33 anos em abstinência de álcool. Ele chegou ao grupo em 1992. Experimentou bebida alcóolica aos seis anos. "Foi a primeira vez que me embriaguei". O pai era dependente químico de bebida. Na adolescência e "todas as vezes" que tinha acesso à bebida, não tinha controle.

"No meu primeiro emprego, o primeiro salário gastei todinho com bebida. Eu vivia dependendo de parentes, de irmãos, para me ajudar", recorda. Ele diz que não perdeu a própria vida por muito pouco, diante das confusões em que se envolvia.