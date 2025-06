Com apenas 22% de cobertura, Rio começa vacinação volante contra gripe

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) inicia nesta terça-feira (10) a vacinação volante em apoio a algumas cidades fluminenses com a finalidade de sensibilizar a população e melhorar a cobertura vacinal contra o vírus da Influenza, que transmite a gripe.

Inicialmente, caminhões volantes visitarão os seis municípios do estado que não atingiram sequer 10% de cobertura vacinal. Até o dia 4 de julho, as cidades de Duque de Caxias, Queimados, Japeri, Três Rios e Paraíba do Sul vão receber o caminhão da secretaria, que ficará em cada município por dois dias.

Confira o calendário: