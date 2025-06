Festival de cinema destaca o Cerrado no equilíbrio do clima

Considerado o maior evento audiovisual com temática ambiental da América Latina, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) chega à sua 26ª edição enfatizando o papel central do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, no equilíbrio do clima do planeta, em um momento que o debate ambiental ganha ainda mais projeção com a realização, pelo governo brasileiro, da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém.

Com o tema "Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima", o Fica 2025 será realizado de 10 a 15 de junho na histórica Cidade de Goiás. O festival oferece uma abrangente programação gratuita, que inclui mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões para o público infantil, shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.

Entre as personalidades confirmadas para este ano estão o ambientalista, escritor e líder indígena Ailton Krenak, os cineastas João Moreira Salles e Vincent Carelli, o apresentador e jornalista Marcelo Tas, a artista plástica Selma Parreira e o estilista Ronaldo Fraga.