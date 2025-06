Operação que parou vias expressas no Rio nesta terça teve 20 presos

Ao menos duas pessoas foram feridas em ônibus: um era motorista e trafegava pela Linha Vermelha, e o outro era um passageiro que estava na Avenida Brasil. O condutor seguia internado, com quadro de saúde estável, no início da noite e aguardava cirurgia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Outras duas pessoas foram baleadas durante a operação e também encaminhadas para o HMAPN.

Escolas e postos de saúde do complexo ficaram fechados por medida de segurança e mais de 50 linhas de ônibus urbanos e intermunicipais tiveram o trajeto alterado, por causa do fechamento da Avenida Brasil e do riscos para a população. Sobre os transtornos provocados à população, o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, disse que "esse estado de coisas" não é provocado pela polícia.

"Os causadores destes ataques que interferem na rotina da população são esses narcoterroristas que atiram deliberadamente contra trabalhadores, em vias de grande circulação, a fim de cessar as ações das forças de segurança", disse Curi. "As investigações tiraram esses marginais do anonimato, e, agora, eles não ficarão mais tranquilos, não vão dormir tranquilos. Estamos gerando para eles a mesma intranquilidade que eles geram para a população de bem, o morador da comunidade, que é oprimido 24 horas por dia".