Tiroteio deixa o Rio de Janeiro em nível 2 de alerta

Um confronto armado na zona norte do Rio de Janeiro provocou o fechamento de duas das principais vias expressas da cidade e deixou o município em nível 2 de alerta (em uma escala de 1 a 5). O tiroteio - resultado de uma operação policial no Complexo de Israel - resultou na interdição da Avenida Brasil (que liga zona oeste ao centro) e da Linha Vermelha (que conecta a Baixada Fluminense ao centro).

Pelo menos dois ônibus foram alvos de tiros na Avenida Brasil e duas pessoas ficaram feridas, um passageiro e um motorista, segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Rio (Semove).

Notícias relacionadas:

O tiroteio também causou a interrupção do BRT (linha expressa de ônibus articulados) e do trecho entre Penha e Gramacho, do ramal Saracuruna da Supervia. Cinquenta linhas de ônibus tiveram que alterar seus trajetos.