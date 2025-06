Torres admite desconhecimento técnico sobre sistema eleitoral

"Fui acusado de ser o grande arquiteto de tudo o que tinha acontecido, pelo fato de ter trabalhado com o presidente Bolsonaro e de estar na secretaria de Segurança Pública do DF", comentou. "Mas se o Protocolo de Ações Integradas com ordens expressas a serem seguidas em caso de protestos violentos tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido", acrescentou, alegando que a execução do protocolo estabelecido dias antes seria responsabilidade de vários órgãos, inclusive federais. "Houve uma falha grave e fui surpreendido com isso".