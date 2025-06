Combate a fake news bloqueia votação de código eleitoral no Senado

"Vamos deixar um candidato publicando mentiras e distorcendo a vontade popular? A democracia tem que ter mecanismos para se defender. As pessoas tem que julgar baseado em fatos reais, e não em mentiras", rebateu o senador.

Um dos trechos criticados, o Parágrafo 4ª do Artigo 368, por exemplo, proíbe o uso de recursos públicos para "propagação de mensagens falsas" e para "disseminação de discurso de ódio".

Já no Artigo 454, proíbe-se a divulgação de "fatos sabendo ou devendo saber serem inverídicos para causar atentado grave à igualdade de condições entre candidatos no pleito ou embaraço, desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral".

No mesmo artigo, é vedada a incitação à violência, em qualquer de suas formas, além de vedar a "defesa de posições ou interesses contrários à forma democrática de governo; e o conteúdo ou mensagem que deprecie a condição de mulher".

Sistema eleitoral

O projeto estabelece que a divulgação de fatos inverídicos será punida com prisão de um a quatro anos mais multa, aumentando a pena em dois terços se a conduta é praticada contra a integridade dos processos de votação, apuração e totalização de votos, "com a finalidade de promover a desordem ou estimular a recusa social dos resultados eleitorais".