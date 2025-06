Comércio paulista fechou 3 mil vagas em março, diz FecomércioSP

O saldo de empregos no comércio no estado de São Paulo registrou déficit no mês de março, com a diminuição de 3.313 vagas de trabalho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Foram contabilizadas 149.357 demissões e 146.044 admissões, resultado influenciado principalmente pelo desempenho do varejo. No mesmo mês de 2024, o setor havia registrado superávit de 8.447 vagas.

"A queda no consumo, os juros elevados, o aumento na inadimplência e a menor confiança em relação à economia foram os principais fatores que influenciaram esse resultado", destacou a FecomércioSP.