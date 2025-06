Ministério da Saúde quer CPF como número-chave de acesso ao SUS

Ainda segundo Padilha, no caso de algumas populações, como pessoas em situação de rua, indígenas e imigrantes, a pasta pode enfrentar "dificuldades". "Mas isso é uma exceção dentro dos mais de 200 milhões [de usuários do SUS]", disse. "A gente consegue sim montar um plano. Nossa ideia é apresentar isso no mês de julho", concluiu o ministro.