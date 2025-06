TCU aprova com ressalvas contas do governo Lula de 2024

Parecer

O parecer apontou como irregularidade a "concessão ou ampliação de benefícios tributários que decorram renúncias de receitas sem atendimento às prescrições legais".

Apontou também duas impropriedades. A primeira, de divergência de dados relativas ao montante recuperado de créditos. Jhonatan de Jesus citou a apresentação, nas contas, de fontes de recursos com saldos negativos, o que, na avaliação dele, também representa improbidade.

No parecer, o relator recomendou que as projeções para futuros gastos com BPC sejam aprimorados; e que sejam prestadas informações mais detalhadas tanto sobre emendas parlamentares, como sobre investimentos determinados pelo Regime Fiscal Sustentável.