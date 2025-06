Drones do tráfico de drogas afetam 21 voos no aeroporto de Guarulhos

Drones

Na noite de ontem foram avistados drones na região e uma esquadrilha atuou junto aos eixos de aproximação e decolagem do aeroporto, pondo em risco a segurança dos passageiros e tripulantes. As aproximações foram interrompidas entre 21h25 e 23h05, e as decolagens entre 22h45 e 23h18, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

"A suspensão temporária das operações foi determinada pela Torre de Controle de Guarulhos ? órgão Provedor de Serviços de Navegação Aérea (PSNA) gerido pela NAV Brasil ? em coordenação com a GRU Airport, administradora do aeroporto [de Guarulhos]. A medida foi adotada de forma imediata para preservar a segurança das operações aéreas", explicou a FAB, em nota. Informou, ainda, que as polícias foram avisadas e realizam investigações.

A ação integrada - com agentes em campo e um helicóptero Águia da Polícia Militar -, localizou a droga na área de mata, dentro da zona restrita. Nenhum responsável foi localizado e o policiamento foi reforçado na região.