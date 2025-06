Israel pede que Egito detenha marcha a Gaza e 200 são deportados

"[Espero que o Egito] não permita que eles realizem provocações ou tentem entrar em Gaza. Tais ações colocariam em risco a segurança dos soldados (israelenses) e não seriam permitidas", disse Katz, segundo informou o jornal israelense Times of Israel.

Incertezas

O futuro da manifestação que pretende marchar por três dias no deserto da Península do Sinai até a fronteira com Gaza ainda é incerto, avalia o jornalista, cientista político e professor de relações internacionais, Bruno Lima Rocha.

Segundo o especialista contou à Agência Brasil, a Península do Sinai é desmilitarizada por acordo entre Israel e o Egito e é dominada por grupos criminosos e paramilitares fundamentalistas, alguns ligados ao Estado Islâmico, que podem dificultar a manifestação.

"São dúvidas que todo mundo tem. O general al-Sisi [presidente do Egito] vai proibir a passagem para o Sinai? A caravana vai ser abordada por forças israelenses? Eu duvido. Vai ser abordada por mercenários salafistas [fundamentalistas islâmicos]? É mais provável. Quais são as forças que estão apoiando essa caravana?", comentou.

Bruno acrescentou que, caso as caravanas que venham do Norte da África, em especial, da Tunísia, tenham apoio do Egito aumenta a chance de a marcha chegar ao seu destino. "Mas a gente não sabe qual vai ser a posição do Cairo. A chance de ter um problema seríssimo com essa caravana é muito grande", completou.