ITA publica quatro editais de seleção de 110 profissionais

Obras em curso

O novo campus avançado do ITA está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza. Em 75 anos de história, essa é a primeira vez que uma unidade do instituto está sendo construída fora do estado de São Paulo.

O investimento do governo federal de R$ 70,9 milhões neste empreendimento engloba a construção de dois blocos, com três pavimentos cada, sendo um para alojamentos e outro para estudo e pesquisa de engenharia, onde funcionarão salas de aulas e laboratório. A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) é a responsável pela obra.

No início desta semana, o ministro do MEC, Camilo Santana, vistoriou o canteiro de obras para conferir o andamento da construção.

"Aqui, vai ser um grande centro para desenvolver pesquisa e tecnologia e atrair grandes empresas para o Nordeste brasileiro", destacou o ministro.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as obras se encontram na primeira fase, que inclui: construção do prédio de engenharias e primeiro alojamento, além de obras de infraestrutura e reforma das instalações de apoio ao campus.