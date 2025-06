Mercado de carbono ameaça vida indígena, diz Alessandra Munduruku

Agência Brasil: em ano de COP30, discursos sobre meio ambiente e créditos de carbono ganham mais destaque pelo mundo. É uma oportunidade para ampliar vozes e demandas indígenas? Falar para públicos fora do Brasil?

Alessandra Munduruku: Sim. E já temos feito isso. Eu estive na Europa. Falei com vários parlamentos: da Irlanda, Suíça, Bélgica, do Reino Unido. Eu falei com parlamentos: "Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil? Vocês sabem sobre a seca que está ocorrendo agora no nosso território, que estamos agora cavando poço para ter água?

Porque as políticas públicas não chegam no nosso território. O dinheiro que vocês dizem enviar para defender o meio ambiente não chega na ponta. Chega para o agronegócio, para invadir as nossas terras, liberar mineração nas nossas terras, paralisar a demarcação das terras indígenas.

Então, vocês têm culpa também. Os venenos que produzem na Europa vão para o Brasil. E voltam por meio da soja, do milho. Então, vocês estão se contaminando também com agrotóxicos. Não somos só nós. Não adianta dizer que estão salvando o meio ambiente, se vocês estão ajudando a nos matar também".

É um alerta que estamos dando, porque a gente fez pesquisas e continua fazendo. É um alerta para toda a sociedade. Não é mais problema só dos povos indígenas, é dos povos da Amazônia. E crédito de carbono não vai resolver.

Nota do governo do Pará

Em mensagem no site oficial, o governo do estado do Pará diz que "conduz, desde o final de maio de 2025, o maior processo de consultas a povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares da sua história".