Seleção feminina assume quarta posição do ranking da Fifa

Além disso, o Brasil derrotou o Japão em duas oportunidades. No primeiro amistoso entre as equipes, no dia 30 de maio, a seleção brasileira triunfou por 3 a 1. Já no dia 2 de junho, as nipônicas foram superadas pelo placar de 2 a 1.

A seleção feminina volta a entrar em ação no dia 27 de junho, quando disputa um amistoso com a França em Grenoble. A partida servirá como teste para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.