Crianças debatem mudanças climáticas em Goiás

No mês passado, faltando poucas semanas para o Fica 2025, o projeto de lei foi debatido em audiência pública na Câmara Municipal da Cidade de Goiás. Na ocasião, representantes da sociedade civil, comerciantes e estudantes participaram ativamente do debate. Embora tenham demonstrado preocupação com os impactos logísticos da proposta, os setores empresariais reconheceram a importância de medidas sustentáveis e da educação ambiental como caminho para mudanças duradouras.

"Eu aprendi que as sacolinhas plásticas, que muitos usamos nos supermercados, demoram 400 a mil anos para se decompor no meio ambiente", destaca João Gabriel Costa Dias da Luz, de 10 anos, estudante do 5º ano em uma escola da cidade que fica no bairro São José.

Integrante do Fórum Infantil, João Gabriel tem clareza sobre o papel das crianças nesse cenário de transformação do planeta. "As crianças são o futuro do mundo. E as crianças, sabendo demais e mais, elas vão ficar por dentro, sabendo como cuidar do nosso mundo e não deixando ele ser destruído. Cuidar do cerrado é cuidar de nós mesmos", sinaliza João Gabriel.

Legados duradouros

Além do debate para restringir o uso de sacolinhas plásticas, agora em 2025 as crianças estão focadas em propostas para preservação da fauna e da flora locais. Um dos desafios, por exemplo, é a concluir a despoluição completa do icônico rio Vermelho, o mesmo que protagoniza versos de Cora Coralina e atravessa toda a área urbana da cidade. Segundo o prefeito, a mobilização comunitária em torno do meio ambiente tem ajudado a dar corpo para esse tipo de reivindicação e, até 2027, a prefeitura promete, em parceria com o governo do estado, encerrar todos os pontos de despejo de esgoto sobre o rio.