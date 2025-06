Imposto para super-ricos resultaria em justiça social, diz pesquisa

O resultado seria, segundo o levantamento, uma diminuição da "distorção de regressividade do IRPF no topo da distribuição".

Além disso, com a ampliação da progressividade, não se comprometeria a sustentabilidade fiscal. O estudo, então, conclui que a desigualdade de renda no país seria, de fato, reduzida.

Conclusão

"No que tange à distribuição de renda entre toda a população adulta com algum rendimento, a proposta integral (isenção + IRPFM) é a única que efetivamente reduziria a desigualdade em relação ao cenário atual", conclui o estudo, tendo por base reflexos das medidas para o chamado Índice de Gini - medição estatística que indica desigualdade na distribuição de renda.

Caso a proposta do governo tivesse sido aprovada, esse índice, que atualmente está em 0,6185 diminuiria para 0,6178, "promovendo mais justiça fiscal e menor desigualdade de renda", diz o estudo.

"Já o cenário que contempla apenas a isenção e descontos às rendas mais baixas, sem a contrapartida do imposto mínimo sobre as altas rendas, geraria piora da desigualdade de rendimentos no país (índice de Gini do cenário igual a 0,6192)".