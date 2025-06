Instalações nucleares não devem ser atacadas, diz ONU sobre Irã

Os ataques de Israel contra instalações nucleares do Irã preocupam a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas (ONU). A entidade alertou, nesta sexta-feira (13), para as consequências de vazamentos de materiais radioativos com graves consequências não só para o Irã, mas para toda a região.

"Instalações nucleares jamais devem ser atacadas, independentemente do contexto ou das circunstâncias, pois isso pode prejudicar tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Tais ataques têm sérias implicações para a segurança, a proteção e as salvaguardas nucleares, bem como para a paz e a segurança regionais e internacionais", disse o diretor-geral da organização, Rafael Mariano Grossi.

