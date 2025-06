Papa Leão XIV anuncia nova data de canonização de Carlo Acutis

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que "não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis".

"Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos", disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres

Foi na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, que ocorreu o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013. O protagonista do que a Santa Sé se refere como cura milagrosa é o brasileiro Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos.