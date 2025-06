Após início apagado, Brasil vence Ucrânia de virada na Liga das Nações

? Vôlei Brasil (@volei) June 14, 2025

Após a vitória neste sábado (15), Flávio analisou a atuação do Brasil, a segunda em que o time sai em desvantagem e precisa virar o placar - a primeira ocorreu contra Cuba na última quinta (12), com derrota da amarelinha no tie-break.

"São várias sensações, principalmente após um jogo difícil como esse, difícil em todos os aspectos, fisicamente e mentalmente. A gente já sabia, tinha estudado que a equipe deles teria um início de jogo muito forte. Duas das principais características deles são o saque e o ataque. A gente sofreu isso, não só nos dois primeiros sets, durante toda a partida. Mas uma outra sensação é a felicidade, a alegria de conseguir sair da situação de dificuldade. Isso acredito que seja uma força do nosso grupo, de acreditar sempre. Independentemente do placar, como no último jogo anteontem, a gente saiu de um placar de 2 a 0, reverso, conseguiu mudar a história [da partida], levar para o tie-break. Infelizmente no último [jogo] não conseguimos ganhar, mas hoje conseguimos fazer diferente neste tie-break. Muito feliz com o que esta vitória representa. Ver essa evolução dentro de uma partida, é muito bom. Isso mostra que o processo está evoluindo. Esse crescimento acontecer nos jogos já é muito bom", comemorou o capitão da amarelinha, em depoimento à SporTV, emissora oficial da Liga das Nações.

Formato da Liga das Nações de Vôlei

A competição reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. As equipes constam do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Além de atuar em casa, a seleção jogará nos Estados Unidos e no Japão.