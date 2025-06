Forró embala São João de Caruaru, "o maior do mundo"

Desde 25 de abril, Caruaru, cidade do Agreste pernambucano a cerca de 150 quilômetros da capital Recife, respira ares de festa junina. Foi nessa data que a programação oficial do São João teve início. Além do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, conhecido como Pátio do Forróque abrigar o maior dos palcos musicais, o público também aproveita as atrações em polos culturais espalhados principalmente pelo centro da cidade. Pelo corredor onde a festa se concentra, é possível encontrar um público diverso, formado por pessoas de todas as idades, especialmente famílias, que aproveitam a festa desde o início da tarde até a madrugada, principalmente nos fins de semana. O forró, em suas várias vertentes, é o carro-chefe da festividade, mas há espaço também para outros gêneros musicais.

Na noite da última sexta-feira (13), Dia de Santo Antônio, uma multidão se reuniu para os shows de Tarcísio do Acordeon e do cantor baiano Léo Santana no Pátio do Forró. Já no Polo Azulão, espaço dedicado à música alternativa, o público presente na festa dançou com a Banda de Pífanos de Caruaru e também cantou em uníssono os hits da cantora Vanessa da Mata, que incorporou um sanfoneiro à sua banda e apresentou em versão forró canções como "Amado" e "Ainda Bem".