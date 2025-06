INCA: doação voluntária de sangue é essencial ao tratamento oncológico

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue (14) e agradece a todos os cidadãos que se mobilizam pela causa. O INCA conta com seu próprio banco de sangue, uma estrutura essencial para atender os pacientes em tratamento oncológico, garantindo o suporte necessário que eles precisam. A ação integra as atividades da campanha Junho Vermelho, que busca sensibilizar a população para a importância da doação voluntária, especialmente durante o inverno, período em que os estoques costumam cair.

Uma das maiores preocupações do Inca é com a doação contínua de plaquetas, que possuem validade de apenas cinco dias após a coleta. As plaquetas são fundamentais para o tratamento de pacientes oncológicos, principalmente os que passam por quimioterapia, e frequentemente necessitam de transfusões para manter a saúde estável.

O diretor-geral do INCA, Roberto Gil, falou da importância da iniciativa.